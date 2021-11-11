QR-коды в Ижевске: проверили, как работает пропускная система в торговых центрах города

Система QR-кодов в Ижевске. Фото: Лада Иванова

С 8 ноября в Ижевске возобновили свою работу общепиты, музеи, библиотеки и объекты розничной торговли. Однако на входе посетители должны пройти ряд процедур: предоставить документы о вакцинации, медотводе или результаты отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа, а также измерить температуру и надеть маску.

Но все ли соблюдают правила? Получится ли обмануть систему? Журналист и фотограф «Комсомолки» попытались проникнуть в торговые центры с нерабочими QR-кодами (кьюар). Покажем, что из этого вышло.

Обязательная термометрия и маски

Первая точка – небольшой ТЦ со спортивным клубом. При входе нас попросили надеть маски и измерили температуру. QR-код не потребовался, хотя надпись у входа гласит обратное.

Никто не помешал пройти нам внутрь. Фото: Лада Иванова

Далее мы беспрепятственного гуляли по торговому центру. Позднее нам пояснили, что коды проверяют только на входе в фитнес-клуб, а в другие магазины вход открыт любому, кто прошел термометрию. Однако, бесконтактный термометр часто ошибается и всегда показывает температуру не выше 37 градусов.

Проверка температуры «на глаз»

Двигаемся дальше, в торговый центр на улице Ворошилова. Внутрь мы спокойно прошли с потоком других горожан: у нас не измерили температуру, не проверили код, не сказали надеть маски. С обеих сторон у входа не было пропускных пунктов.

Мы походили по всем этажам, никто не проверил наш код или сертификат. Фото: Лада Иванова

Сотрудник ТЦ, вооружившись бесконтактным термометром, лениво ходил по этажу и никого не останавливал. На наши вопросы он ответил, что проверяет температуру «на глаз». Еще он сослался на осознанность граждан, дескать человек с признаками коронавирусной инфекции и повышенной температурой не пошел бы делать покупки.

Все строго, но только на первый взгляд

Третья точка нашего эксперимента порадовала строгим отношением к правилам. Пункты проверки располагались у каждого входа в ТЦ, охрана проверяла температуру и требовала предъявить QR-код каждого посетителя. Однако, мы нашли большой минус и в этом подходе – требовалось лишь наличие кода, но никто его не сканировал.

И мы прошли, показав поддельный, заранее приготовленный нами код. Затем попытались узнать у охраны, почему они не сканируют коды – возможно, нет нужной техники? или она сломалась? – но нам посоветовали обратиться с этим вопросом к стойке информации. Только вот за ней никого не было.

Подождав какое-то время, мы покинули ТЦ так же легко, как и вошли в него.

Нам так и не ответили, почему у нас не отсканировали код. Фото: Лада Иванова

Кстати, перед нами пыталась пройти девушка, на вид ей было лет 15. Ее не пустили, ведь несовершеннолетним можно посещать ТЦ только в сопровождении взрослого с QR-кодом.

Сканировать нельзя пустить

Торговый центр на улице Автозаводской удивил – в нем посетителей встречал специальный сканер для QR-кодов. Мы попытались пройти по поддельному, но аппарат не смог его прочитать.

Просканировав настоящий, мы тут же увидели Ф.И.О владельца кода, год его рождения и срок действия кода. Правда, сделали это действие только мы – остальных пускали в ТЦ лишь при его наличии и замере температуры.

Тот самый аппарат, сканирующий код. Фото: Лада Иванова

Проверяли через раз

Еще одна точка – один из самых крупных ТЦ города. Здесь на входе измеряли температуру, но код сканировали не у каждого, будто наугад. На вопрос, почему код проверяют не у всех, мы получили ответ: «Просканируем, если вы хотите». Сканером служила камера телефона. Если на экране появлялась ссылка на Госуслуги, код считался рабочим.

Температуру измеряли во многих ТЦ. Фото: Лада Иванова

В другом большом ТЦ Ижевска подлинность кода также проверяли через раз: иногда дотошно, иногда просто смотря на его наличие. А в торговых центрах на Удмуртской и 10 лет Октября пропускные пункты находятся только с одной стороны, и зайти с другого прохода нам ничего не помешало.

Данные меры соблюдают не все. Фото: Иванова Лада

Вывод

Можно ли пройти в торговый центр без настоящего QR-кода? Как повезет. Только в трех ТЦ из семи код сканировали, и то не у всех.

Возможно, к проверке относятся халатно из-за предпраздничной суеты: в эти дни начались большие распродажи, и люди стали готовиться к грядущим праздникам. Конечно, торговым центрам невыгодно не пускать людей в свои магазины. Вот только непонятно, зачем система с QR-кодами вообще была введена, если к ее проверке относятся спустя рукава.

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