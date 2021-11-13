Ряд закрытых из-за антиковидных мер организаций Удмуртии возобновят работу с 15 ноября

С 15 ноября в Удмуртии заработают театры и концертные залы Фото: пресс-служба Ижевска

В Удмуртии возобновят работу некоторые закрытые из-за антиковидных мер предприятия и организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

К прежнему режиму работы вернутся театры и концертные залы, а также организации, работающие в сфере физической культуры и спорта, и организации культуры и дополнительного образования.

Для их посещения жителей Удмуртии попросят предоставить сертификат о вакцинации, действующий отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном заболевании. Граждане с медотводом должны будут иметь справку от лечащего врача, заверенную руководителем больницы, и отрицательный ПЦР-тест.

Детям до 18 лет разрешается проходить без наличия ПЦР-теста. Исключение составят торговые центры. Их дети смогут посещать только в сопровождении взрослых с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или медотводом при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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