Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

На утро 13 ноября в республике выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 ноября в республике выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусом. 444 человека находятся в тяжелом состоянии, 14 пациентов скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 32 362 (+206 по отношению к утру 12 ноября)
Воткинск — 3 609 (+28)
Глазов — 3 050 (+13)
Можга —3 426 (+8)
Воткинский район — 982 (+7)
Игринский район — 1 817 (+7)
Увинский район — 2 414 (+17)
Камбарский район — 661 (+5)
Можгинский район — 970 (+3)
Ярский район — 446 (+1)
Сарапульский район — 682
Селтинский район — 647
Завьяловский район — 2 556 (+8)
Сарапул — 2 564 (+5)
Киясовский район — 437 (+1)
Балезинский район — 1 178 (+5)
Граховский район — 441 (+2)
Вавожский район — 623 (+2)
Дебесский район — 469 (+3)
Кизнерский район — 629 (+7)
Малопургинский район — 749 (+14)
Сюмсинский район — 785 (+1)
Юкаменский район — 545 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 843 (+15)
Шарканский район — 1 141 (+2)
Алнашский район — 942 (+8)
Глазовский район — 578 (+2)
Красногорский район — 544 (+1)
Кезский район — 433 (+9)
Каракулинский район — 425 (+7)
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