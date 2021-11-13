Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

На утро 13 ноября в республике выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 ноября в республике выявлено 388 новых случаев заболевания коронавирусом. 444 человека находятся в тяжелом состоянии, 14 пациентов скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 32 362 (+206 по отношению к утру 12 ноября)

Воткинск — 3 609 (+28)

Глазов — 3 050 (+13)

Можга —3 426 (+8)

Воткинский район — 982 (+7)

Игринский район — 1 817 (+7)

Увинский район — 2 414 (+17)

Камбарский район — 661 (+5)

Можгинский район — 970 (+3)

Ярский район — 446 (+1)

Сарапульский район — 682

Селтинский район — 647

Завьяловский район — 2 556 (+8)

Сарапул — 2 564 (+5)

Киясовский район — 437 (+1)

Балезинский район — 1 178 (+5)

Граховский район — 441 (+2)

Вавожский район — 623 (+2)

Дебесский район — 469 (+3)

Кизнерский район — 629 (+7)

Малопургинский район — 749 (+14)

Сюмсинский район — 785 (+1)

Юкаменский район — 545 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 843 (+15)

Шарканский район — 1 141 (+2)

Алнашский район — 942 (+8)

Глазовский район — 578 (+2)

Красногорский район — 544 (+1)

Кезский район — 433 (+9)

Каракулинский район — 425 (+7)

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