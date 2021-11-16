Арт-объект «Таблица Менделеева» появился в Удмуртии

Часть таблицы Менделеева в Глазове Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Глазове на улице Кирова расположился арт-объект «Таблица Менделеева» в Месте силы. По словам администрации города, новая достопримечательность символизирует городские предприятия, в частности, химическое производство и работу Чепецкого механического завода. Это они рассказали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также на улице Кирова появилось еще несколько арт-объектов, которые отражают историю города. Это проект Глазовского краеведческого музея, который получил название «Место памяти – место селфи». Пресс-служба музея на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о каждом их них.

Подвеска-птица

Подвеска-птица создана по мотивам находок с городища Иднакар Фото: Архив «КП» в Ижевске

Еще с древних времен птица почиталась удмуртами, символизировала возрождение и совершенство. Образ человека-птицы нашел воплощение на гербе Удмуртской Республики.

Кандалы ручные – символ Сибирского тракта

На арт-объекте указано: самыми известными невольниками, побывавшими в Глазове, стали И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Одоевский, А. и Н. Бестужевы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Через Глазов проходил Великий Сибирский тракт, по которому вели в Сибирь осужденных на ссылку и каторгу. В народе его называли «великим кандальным путем».

Треуголка образца 1798 года

Современный облик площади Свободы в Глазове – во многом заслуга Петра Федоровича Чайковского Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 1796 по 1818 год городничим уездного города Глазова был Петр Федорович Чайковский – дед всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского.

Именно город Глазов «привел» род Чайковских в Удмуртию.

Коньки – символ спортивной истории Глазова

Коньки – символ спортивной истории Глазова Фото: Архив «КП» в Ижевске

В городе построили первый в Удмуртии Ледовый дворец спорта, ставший домашней площадкой для хоккейной команды «Прогресс». На глазовском льду выступали выдающиеся спортсмены СССР, а еще началась спортивная карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Муза – символ творчества

Творцы Глазова прославили Удмуртию далеко за ее пределами Фото: Архив «КП» в Ижевске

Глазов – родина многих талантливых людей, прославивших город далеко за пределами Удмуртии. Среди них великая актриса Ольга Книппер-Чехова, народные поэты Удмуртии Флор Васильев и Олег Поскребышев, композитор Геннадий Матвеев и другие деятели искусства.

Ранее в Месте силы открыли скульптуру лося.

Во всех местах запущена подсветка. Фото: https://vk.com/glazov_adm

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео: жители Ижевска рассказали, как они относятся к QR-кодам