Арт-объект «Таблица Менделеева» появился в Удмуртии

Часть таблицы Менделеева в Глазове
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Глазове на улице Кирова расположился арт-объект «Таблица Менделеева» в Месте силы. По словам администрации города, новая достопримечательность символизирует городские предприятия, в частности, химическое производство и работу Чепецкого механического завода. Это они рассказали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также на улице Кирова появилось еще несколько арт-объектов, которые отражают историю города. Это проект Глазовского краеведческого музея, который получил название «Место памяти – место селфи». Пресс-служба музея на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о каждом их них.
Подвеска-птица
Подвеска-птица создана по мотивам находок с городища Иднакар
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Еще с древних времен птица почиталась удмуртами, символизировала возрождение и совершенство. Образ человека-птицы нашел воплощение на гербе Удмуртской Республики.
Кандалы ручные – символ Сибирского тракта
На арт-объекте указано: самыми известными невольниками, побывавшими в Глазове, стали И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Одоевский, А. и Н. Бестужевы
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Через Глазов проходил Великий Сибирский тракт, по которому вели в Сибирь осужденных на ссылку и каторгу. В народе его называли «великим кандальным путем».
Треуголка образца 1798 года
Современный облик площади Свободы в Глазове – во многом заслуга Петра Федоровича Чайковского
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 1796 по 1818 год городничим уездного города Глазова был Петр Федорович Чайковский – дед всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского.
Именно город Глазов «привел» род Чайковских в Удмуртию.
Коньки – символ спортивной истории Глазова
Коньки – символ спортивной истории Глазова
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В городе построили первый в Удмуртии Ледовый дворец спорта, ставший домашней площадкой для хоккейной команды «Прогресс». На глазовском льду выступали выдающиеся спортсмены СССР, а еще началась спортивная карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Муза – символ творчества
Творцы Глазова прославили Удмуртию далеко за ее пределами
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Глазов – родина многих талантливых людей, прославивших город далеко за пределами Удмуртии. Среди них великая актриса Ольга Книппер-Чехова, народные поэты Удмуртии Флор Васильев и Олег Поскребышев, композитор Геннадий Матвеев и другие деятели искусства.
Ранее в Месте силы открыли скульптуру лося.
Во всех местах запущена подсветка. Фото: https://vk.com/glazov_adm
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