Видео: жители Ижевска рассказали, как они относятся к QR-кодам

Как жители Удмуртии относятся к «ковидным» куар-кодам? Фото: Ульяна Колмогорова

С 5 октября в Удмуртии действует система QR-кодов. Они выдаются людям, которые были вакцинированы от коронавируса или переболели этой коварной болезнью. «Комсомолка» решила узнать, а как жители Ижевска относятся к новой антиковидной мере?

Большинство опрошенных нами горожан уже имеют заветный QR-код. Они ответили на три вопроса:

- Есть ли у вас QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса или сертификат переболевшего?

- Пускают ли вас в торговые центры без QR-кода?

- Справедлива ли нынешняя система QR-кодов? (ответ на этот вопрос занял больше всего времени)

Как разделились мнения горожан, смотрите в нашем видео.

Напомним, что с 29 сентября в Удмуртии введены новые антиковидные ограничения. В республике не работали фуд-корты (разрешалась работа только на вынос или доставка), а общепиты могли действовать по одному из двух сценариев:

- заполнять зал не более чем на 50 %;

- заполнять на 100 %, но при наличии у всех посетителей сертификата о вакцинации от ковида или отрицательного ПЦР-теста (которому не более 72 часов).

С 5 октября наличие сертификата или ПЦР-теста стало обязательным условием для посещения массовых просветительских, культурных и спортивных мероприятий.

А 8 октября 2021 года в Удмуртии впервые заболели более 300 человек. Показатели до сих пор остаются высокими.

Недавно мы выяснили, как изменилась заболеваемость в Удмуртии с введением антиковидных мер [график].

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