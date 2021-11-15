Видео: жители Ижевска рассказали, как они относятся к QR-кодам

Как жители Удмуртии относятся к «ковидным» куар-кодам?
Фото: Ульяна Колмогорова
С 5 октября в Удмуртии действует система QR-кодов. Они выдаются людям, которые были вакцинированы от коронавируса или переболели этой коварной болезнью. «Комсомолка» решила узнать, а как жители Ижевска относятся к новой антиковидной мере?
Большинство опрошенных нами горожан уже имеют заветный QR-код. Они ответили на три вопроса:
- Есть ли у вас QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса или сертификат переболевшего?
- Пускают ли вас в торговые центры без QR-кода?
- Справедлива ли нынешняя система QR-кодов? (ответ на этот вопрос занял больше всего времени)
Как разделились мнения горожан, смотрите в нашем видео.
Напомним, что с 29 сентября в Удмуртии введены новые антиковидные ограничения. В республике не работали фуд-корты (разрешалась работа только на вынос или доставка), а общепиты могли действовать по одному из двух сценариев:
- заполнять зал не более чем на 50 %;
- заполнять на 100 %, но при наличии у всех посетителей сертификата о вакцинации от ковида или отрицательного ПЦР-теста (которому не более 72 часов).
С 5 октября наличие сертификата или ПЦР-теста стало обязательным условием для посещения массовых просветительских, культурных и спортивных мероприятий.
А 8 октября 2021 года в Удмуртии впервые заболели более 300 человек. Показатели до сих пор остаются высокими.
Недавно мы выяснили, как изменилась заболеваемость в Удмуртии с введением антиковидных мер [график].
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