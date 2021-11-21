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Общество21 ноября 2021 5:07

Мокрый и продолжительный снег продолжит накрывать Ижевск

Прогноз погоды на день
Шутова Ирина
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Будьте осторожны, на улице сильный снег

Будьте осторожны, на улице сильный снег

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 ноября, воскресенье. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в столице Удмуртии сохранится циклонический характер погоды. Температура днем ожидается около 0 °С, также прогнозируют продолжительный снег, мокрый снег, местами сильный снег. Ветер восточный, 8-12 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -2...-4 °С.

Будьте осторожны, на дорогах возможны снежный накат и гололедица.

Отличного воскресенья!

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