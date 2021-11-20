Итоги недели в Ижевске: фильм о пропавшей 7 лет назад девочке из Воткинска и около 30 городских школ без охраны

Машу ищут уже 7 лет. Фото: скриншот фильма на ТВ3
Предпоследняя полная неделя осени подходит к концу. Пора подводить итоги: мы представляем главные новости по версии «Комсомолки» с 15 по 20 ноября одной строкой:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «В выходные ожидается сильнейший за 73 года снегопад»
Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав районов и городов республики не расслабляться в выходные
Реконструкция эспланады в Ижевске: ровный спуск, современная детская площадка и новое освещение
Новые площадки для выгула собак появились в Ижевске
36 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Удмуртию
Очередная партия вакцины против гриппа для взрослых поступила в Удмуртию
Обязательно ли жителям Удмуртии предъявлять паспорт при проверке QR-кода?
В вузах Удмуртии введут обязательные QR-коды?
11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии
75-летний мужчина спас рыбака в Удмуртии из-подо льда
Более 8 700 гектаров сельскохозяйственных земель восстановили в Удмуртии в 2021 году
Чем вызвано странное ночное свечение над Ижевском?
Пожарные в Ижевске спасли из огня 7 человек
Предприниматель из Удмуртии выплатит компенсацию за торговлю контрафактными «смешариками»
В школе в Каракулинском районе Удмуртии нашли норовирус
Вспышка в небе: жители Ижевска заметили неизвестный светящийся объект над городом
Седого мужчину в спортивных штанах почти месяц ищут в Ижевске
Организацию в Ижевске оштрафовали за незаконное оказание услуг общественного питания в ночное время
428 недоношенных детей выжили благодаря врачам-неонатологам Перинатального центра в Удмуртии в 2021 году
Более 8 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Ижевска на переселение жителей бараков
Всероссийский флешмоб в поддержку олимпийской сборной по хоккею пройдет в Ижевске
Прямые авиарейсы из Ижевска в Новосибирск откроются с 20 декабря
В Удмуртии матросы вытащили провалившегося под лед рыбака
Мужчину в спецодежде и тапочках почти три месяца ищут в Удмуртии
Вопрос о переезде школы № 39 Ижевска будут решать с учетом мнения родителей
Перейдем к самым резонансным новостям недели в Ижевске и Удмуртии:
13 ЛЕТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» В ИЖЕВСКЕ
Фото: архив КП
И никаких сомнений в том, что у нас с вами все только начинается. А пока давайте посмотрим, как изменился Ижевск за эти тринадцать лет.
МЕДИКОВ ИЗ УДМУРТИИ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Медаль Луки Крымского учреждена в 2020 году. Фото: Минздрав УР
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Подробнее
ОКОЛО 30 ШКОЛ ИЖЕВСКА ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОХРАНЫ
Фото: Дарья Мерзлякова
Виноват недобросовестный красноярский подрядчик. Подробнее
В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ПОСЕЛЕНИЕ XIV ВЕКА
Фото: Музей-заповедник УР «Иднакар»
Памятник по-настоящему уникален. Подробнее
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ О ПРОПАВШЕЙ 7 ЛЕТ НАЗАД ДЕВОЧКЕ ИЗ ВОТКИНСКА
Машу ищут уже 7 лет. Фото: скриншот фильма на ТВ3
Мы не раз писали об этой трагической истории. Родители до сих пор верят, что Маша найдется. Подробнее
ЖИЗНЬ ИНВАЛИДОВ В АВАРИЙНОМ БАРАКЕ
В бараке живут три инвалида: два не ходят, у третьего проблемы с психикой Фото: Амир Закиров
В аварийном бараке на переулке Вольном четыре квартиры. Одна из них пустует, а в остальных живут инвалиды: двое не ходят, у третьего проблемы с психикой. Подробнее