Девочку-подростка из Республиканского детского дома ищут в Удмуртии

Девочку ищут в Удмуртии. Фото: https://vk.com/psoregion18

Калабину Эвелину 2005 года рождения ищут в Ижевске и Удмуртии. В ночь с 20 на 21 ноября 2021 года она самовольно ушла из детского дома. Об этом сообщают на странице «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 16-17 лет, плотного телосложения, волосы длинные, русые.

Была одета: трикотажная кофта темно-зеленого цвета, штаны трикотажные темного цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении Эвелины, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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