39 детей заболели коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии

Коронавирусом заболели 184 жителя Ижевска. Автор фото: pexels.com

Коронавирус в Удмуртии не отступает. По данным оперштаба республики, за минувшие сутки этой инфекцией заболели еще 376 человек. 301 человек выздоровел, их выписали.

Состояние заболевших оценивается следующим образом:

- 7 601 в удовлетворительном;

- 848 в средней степени тяжести;

- 289 в тяжелом.

Ранее мы попытались ответить, правда ли, что дети стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии [графики].

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. 14 человек умерли.

Всего на 21 ноября в регионе зарегистрировано:

- 72 242 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции;

- 60 918 выздоровевших;

- 3146 смертей;

- 2 106 019 исследований на ковид, из них за последние сутки – 5 680;

- 611 301 вакцинированных.

Напоминаем, что в консультационный центр по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно позвонить по телефону: 8-800-100-24-47.

Берегите себя.

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