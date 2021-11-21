39 детей заболели коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии

Коронавирусом заболели 184 жителя Ижевска. Автор фото: pexels.com
Коронавирус в Удмуртии не отступает. По данным оперштаба республики, за минувшие сутки этой инфекцией заболели еще 376 человек. 301 человек выздоровел, их выписали.
Состояние заболевших оценивается следующим образом:
- 7 601 в удовлетворительном;
- 848 в средней степени тяжести;
- 289 в тяжелом.
Ранее мы попытались ответить, правда ли, что дети стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии [графики].
К сожалению, не обошлось без летальных случаев. 14 человек умерли.
Всего на 21 ноября в регионе зарегистрировано:
- 72 242 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции;
- 60 918 выздоровевших;
- 3146 смертей;
- 2 106 019 исследований на ковид, из них за последние сутки – 5 680;
- 611 301 вакцинированных.
Напоминаем, что в консультационный центр по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно позвонить по телефону: 8-800-100-24-47.
Берегите себя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов о снегопаде в Ижевске 20 ноября: «К этому нужно готовиться»
На федеральном канале показали фильм о пропавшей 7 лет назад Марии Марковой из Удмуртии