Уроженка Удмуртии Алина Загитова отреагировала на зверское убийство кота Кузи в Северодвинске

У Алины Загитовой есть несколько питомцев. Фото: https://www.instagram.com/p/CRRaEPip0uD/

Уроженка Удмуртии, известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отреагировала на убийство кота Кузи, которого замучили в Северодвинске. Соответствующую сторис девушка выложила у себя в социальной сети «Инстаграм».

«Я считаю, что с живодерством нужно бороться», – написала спортсменка.

Алина Загитова отреагировала на убийство кота в Северодвинске. Фото: https://vk.com/kyza_2021, скриншотс сторис спортсменки

Напомним, 14-летнего рыжего кота Кузю почти месяц пытали Северодвинске, Астраханская область. По данным «Комсомольская правда»-Мурманск», в августе мужчина украл у своей матери кота, и затем мучал его у себя дома вместе со своей сожительницей. Соответствующие видео появлялись у них в соцсети «ВКонтакте». На одной из записей был слышен детский голос.

В итоге кот был убит. В отношении сожителей возбудили уголовные дела.

Под постом спортсменки многие стали выражать слова благодарности за то, что девушка осветила проблему живодерства. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что ее действий недостаточно, и ей стоит открыть продухи в домах.

В сообществе «ВКонтакте» «Кота Кузю не вернуть, но их накажем...» состоит более 11 000 человек. Администраторы и подписчики сообщества также благодарны Алине за освещение истории почти на миллионную аудиторию.

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