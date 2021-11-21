Гороскоп на 22 ноября для ижевчан: Близнецов хотят украсть, Овнов ждет ваниль, а Ракам нужно быть смелее

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Овен

Сегодня позвольте себе отпуск. Звезды советуют посвятить этот день себе любимым, но кажется кто-то хочет вам с этим помочь...Возможно этот кто-то добавит ванильки в вашу жизнь!

Телец

Звезды советуют вам закончить дела,которые вы отложили в долгий ящик, они уже заждались и жаждут вашего внимания

Близнецы

Близнецам сегодня нужно быть внимательными, кто-то хочет вас украсть и накормить шоколадным тортом.

Рак

Сегодня вы можете сделать, то на что не решались долгое время. Звезды советуют быть смелее, от этого зависит ваше будущее.

Лев

Оглянитесь вокруг, кто-то нуждается в вас и этот кто-то очень рядом. Постарайтесь сегодня быть внимательнее к своим близким.

Дева

Все, что не делается - к лучшему. Сегодня эта фраза может стать девизом вашего дня.

Весы

Наберитесь терпения. Скоро все ваши желания начнут сбываться как по волшебству.

Скорпион

Доверяйте себе. Сегодня любое ваше решение может стать началом чего-то прекрасного.

Стрелец

Дайте волю желаниям, даже самым смелым. Не упустите момент, он может и не повториться.

Козерог

Прежде чем что-то сделать - подумайте, но не увлекайтесь, иначе можно пропустить много всего интересного.

Водолей

Звезды советуют сегодня отдохнуть, прочесть любимую книгу и ни о чем не думать.

Рыбы

Настало время быть счастливыми. Теперь у вас все будет хорошо. Вы это заслужили.

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