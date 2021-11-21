«Страстная удмуртская женщина»: ижевчанка Анета Капба стала финалистом шоу X FACTOR BELARUS

Анета Капба из Ижевска на X FACTOR BELARUS. Фото: скриншот шоу https://www.youtube.com/watch?v=_0uMOVtn5o8

Уроженка Ижевска Анета Капба не только прошла кастинг шоу X FACTOR BELARUS (Икс Фактор Беларус) (12+), но и вышла в финал. Об этом написала сама девушка на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

10 октября 2021 года, на кастинге, Анета немного рассказала о себе и о своей любви к музыке.

«Я достаточно давно занимаюсь музыкой и пишу сама. Пока я была в поисках себя, я работала на автомойке и в разных организациях праздников. Сейчас я занимаюсь музыкой и я понимаю, что это то, что мне никогда не надоедает, что это всегда было со мной. Сейчас я решила вывести это на профессиональный уровень. Мне бы хотелось, чтобы моя музыка помогала людям», – признается Анета.

Кстати, до кастинга Анета добралась на машине за двое суток, преодолев почти 2000 км от Удмуртии до Беларуси, чем тоже поразила жюри.

Певица исполнила известную песню Feeling good (Филинг гуд) версии Muse (Мьюз). Жюри были в полнейшем восторге от девушки и ее голоса. Песня вызвала мурашки у российской телеведущей, актрисы и певицы Ольги Бузовой.

17 ноября, на этапе «Стулья» в шоу «Х-Фактор Беларусь» Анета исполнила песню Глории Гейнор I Will Survive (Ай вилл сервайв).

А в ночь с 20 на 21 ноября стало известно, что девушка прошла в финал проекта. После исполнения песни ведущая шоу назвала Анету «страстной удмуртской женщиной». А Ольга Бузова вновь высоко оценила выступление девушки: «Я переживаю, я нервничаю. Анета, это ваше место! Очень здорово, что вы в нашем проекте шоу X FACTOR. Это потрясающее выступление».

Анета благодарит за поддержку. Фото: скриншот https://www.instagram.com/aneta_kapba/

«Спасибо всем зрителям, которые меня вчера поддерживали и в зале и по ту сторону экранов!!!! Я чувствовала вашу поддержку каждой клеточкой!!!», – поблагодарила девушка своих поклонников в «Инстаграм».

Видео с ее выступлением пока не появилось.

Девушка выступала под номером 4. Фото: скриншоты сторис https://www.instagram.com/xfactorbelarus/

СПРАВКА

«Икс Фактор Беларусь» – белорусская версия британского проекта The X Factor (Зе Икс Фактор), музыкального шоу талантов. Его основная цель – поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов о снегопаде в Ижевске 20 ноября: «К этому нужно готовиться»

Игра на гитаре и строительство машины Голдберга: как проходят занятия у ижевских «Лесных котов»