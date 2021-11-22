На чемпионате мира по джиу-джитсу победили спортсмены из Удмуртии

Фото: vk.com/csp18

Спортсмены из Удмуртии победили на чемпионате мира по джиу-джитсу. Спортсмены завоевали золото и серебро. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Фото: vk.com/csp18

Удмуртию представляла команда академии единоборств VICTORY TEAM (Виктори Тим) под командованием заслуженного тренера региона Виктора Боброва.

Чемпионом мира в категории MASTERS 4 (45-50 лет) стал Геннадий Димитриев. Серебряную медаль в категории KIDS 3 завоевал юный спортсмен Глеб Бобров.

Фото: vk.com/csp18

Чемпионат прошел в Абу-Даби (ОАЭ)с 13 по 19 ноября. В нем приняли участники со всего мира, начиная от категорий KIDS 1 (дети 5-6 лет) и заканчивая категориями MASTERS 4 (мастера 45-50 лет).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как изменился Ижевск за 13 лет?

Стендапер из Ижевска вылетел из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ