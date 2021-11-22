На чемпионате мира по джиу-джитсу победили спортсмены из Удмуртии

Фото: vk.com/csp18
Спортсмены из Удмуртии победили на чемпионате мира по джиу-джитсу. Спортсмены завоевали золото и серебро. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.
Фото: vk.com/csp18
Удмуртию представляла команда академии единоборств VICTORY TEAM (Виктори Тим) под командованием заслуженного тренера региона Виктора Боброва.
Чемпионом мира в категории MASTERS 4 (45-50 лет) стал Геннадий Димитриев. Серебряную медаль в категории KIDS 3 завоевал юный спортсмен Глеб Бобров.
Фото: vk.com/csp18
Чемпионат прошел в Абу-Даби (ОАЭ)с 13 по 19 ноября. В нем приняли участники со всего мира, начиная от категорий KIDS 1 (дети 5-6 лет) и заканчивая категориями MASTERS 4 (мастера 45-50 лет).
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