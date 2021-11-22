Стендапер из Ижевска вылетел из шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Стендапер из Ижевска Расул Гахраманов. Скриншот шоу

23-летний житель Ижевска Расул Гахраманов выбыл из 6 сезона юмористического шоу «Открытый микрофон» (16+) на телеканале ТНТ. В выпуске, который прошел 19 ноября, участники проходили этап «Концерты».

Расул Гахраманов, состоящий в команде Алексея Щербакова, выступил со своим стендапом. Но жюри конкурса – Юлия Ахмедова, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров и Щербаков – не оценили его выступление.

В полуфинал прошли четыре из шести участников команды Алексея Щербакова – Артем Рогов, Анатолий Дробышев и Элдосбек Алмаз уулу.

«Все справились. Расул, ты собрался. На этапе подготовки был момент просадки. Все молодцы из вас. Только на мое ощущение опираемся – дальше пойдет Мишка Зубарев», - заявил Алексей Щербаков.

В итоге из шоу выбыли наш Расул Гахраманов и Татьяна Березовская.

Напомним, в проекте «Открытый микрофон» комики из регионов России и стран СНГ борются за приз в 3 млн рублей.

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