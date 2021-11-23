Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Глазове

Новый ФОК обещают открыть в 2022 году. Фото: Сергей Коновалов

В Глазове на перекрестке улиц Луначарского - К. Маркса построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс для мини-футбола, баскетбола, волейбола и гандбола, сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте». По его словам, площадка «будет соответствовать всем стандартам федераций игровых видов спорта, позволит наладить тренировочный процесс и принимать у себя этапы официальных соревнований».

«Работы на объекте уже начались. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 1500 квадратных метров будет выполнен из легковозводимых конструкций, оснащен современным паркетом, раздевалками и душевыми для спортсменов», – пишет городской глава.

Отмечается, что новый ФОК откроется в 2022 году.

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