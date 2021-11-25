Застрявших в лодке рыбаков на Каме эвакуировали в Удмуртии

К счастью, мужчины живы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Звонок с просьбой о помощи поступил 24 ноября. В ледовом плену оказались двое мужчин на реке Кама в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Мотор лодки сломался почти посередине реки. Своими силами рыбакам добраться до суши не удалось, и они обратились к спасателям. Повезло, что связь в этой местности была.

Поисково-спасательная служба Удмуртии незамедлительно прибыла и помогла мужчинам добраться до берега.

Они живы. Медицинская помощь не потребовалась. Но ближайшее время будут готовиться бумаги для привлечения мужчин к административной ответственности.

Напоминаем, что нарушение правил безопасности на воде может привести к трагедии.

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