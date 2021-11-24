«Юная краса России-2021» Дарья Ченубытова из Ижевска: «Тортики мне ближе»

Дарья Ченубытова из Ижевска взяла титул «Юная краса России-2021» и «Мисс сияние». Фото: https://www.instagram.com/__rizado__/ , «Краса России»

Финал конкурса «Краса России-2021» прошел в Сочи 17 ноября. Ижевск представляла 17-летняя Дарья Ченубытова, победившая в номинации «Юная краса России» и «Мисс Сияние». О подготовке к конкурсу, своих увлечениях и планах девушка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 ФМ, 16+).

ПРИЕХАЛА РАДИ СОБСТВЕННОГО РАСКРЕПОЩЕНИЯ

Даша ведет активный образ жизни: у нее первый разряд по спортивной аэробике, она учится в УдГУ на СПО «дизайн по отраслям», подрабатывает моделью в Ижевске и печет торты на заказ. Поучаствовать в национальном конкурсе красоты и таланта ее пригласил агент, которому очень понравилась внешность девушки.

«Агент поверил в меня, у него глаз-алмаз, много победительниц. После общения мы поехали в Сочи на три месяца. Каждый день были шестичасовые репетиции, иногда до 12 ночи! В это же время я училась онлайн, многие девочки так поступают. Все хорошо, все успела, все смогла», – поделилась юная краса.

Организаторы сразу предупредили о конкуренции между участницами и возможными конфликтами. Но ижевчанке удалось избежать негативных моментов.

«Было сложно, напряженно. Все хотели победить. Каждая девочка думала, что она приехала только за победой. Нас предупредили о возможных ситуациях, но мне повезло, все были очень дружелюбными, решили сильно не пакостить, – рассмеялась Даша. – Честно скажу, я не ехала за победой. Я была там, чтобы получить море позитивных эмоций и раскрепостить себя».

Дарья и другие победительницы конкурса. Фото: https://www.instagram.com/__rizado__/ , «Краса России»

На вопрос о том, как Дарья чувствовала себя на сцене, она отвечает подробно и с улыбкой.

«Все прошло идеально! Я первый раз была на сцене, но совершенно не волновалась. Думаю, это закон успеха. Не рассчитывала на победу, поэтому испытала 101 эмоцию, когда назвали мое имя. На видео с конкурса видно: я там и плачу, и смеюсь, и дыхание перебивается. Не могу описать все это одним словом. 101 эмоция!», – признается красавица из Ижевска.

Дарья также получила звание «Мисс сияние» – номинация, которая отмечает естественную красоту и внутреннее сияние девушки.

Даша выступала под номером 47. Фото: https://www.instagram.com/__rizado__/

«УСТАЛА ОТ ДИЕТ, ТОРТИКИ МНЕ БЛИЖЕ»

Три месяца вдали от дома, без родных – это очень непросто. Девушка признается, что с ней на связи всегда была мама и близкая подруга.

«Поддержка была каждую секунду! Моя мама всегда держала телефон рядом, моя подружка тоже очень меня поддерживала, после того, как я вернулась в Ижевск, сразу с ней встретилась. А в квартире меня встречали все родственники, все счастливые и очень радостные!», – рассказала Даша.

Девушка не уверена, что будет строить карьеру модели. Свой денежный приз (точную сумму она пока не знает), она хотела бы потратить на свою мечту – собственную кондитерскую.

«Между моделингом и тортами я выбираю печь торты. Я немножко устала от диет, моделинг – тяжелый, напряженный бизнес, и тортики мне ближе. Совмещать у меня эти два дела не получается», – поделилась Дарья, добавив, что модельная карьера останется в качестве хобби.

Дарья создает красивые торты и мечтает связать с этим жизнь. Фото: https://www.instagram.com/best_cake_18/

СПРАВКА КП

«Краса России» – национальный фестиваль красоты и талантов. Проводится с 1995 года. Главный приз в 2021 году – два миллиона рублей.

До 2006 года общероссийский фестиваль сотрудничал с «Мисс Мира» и с «Мисс Интернешнл», а с 2009 года победительницы «Краса России» представляют страну на главном экологическом конкурсе планеты «Мисс Земля».

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