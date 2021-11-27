ДТП с тремя погибшими и пострадавшим ребенком произошло в Можгинском районе Удмуртии

Обстоятельства трагедии выясняются Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В субботу, 27 ноября, в Можгинском районе Удмуртии, недалеко от деревни Новые Юбери, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате три человека погибли. Пострадали двое – взрослый и ребенок. О подробностях сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Деблокировка погибших силами МЧС Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

ДТП случилось около 8:00 на 64 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». По предварительным данным, за рулем «Лады Гранта», которая двигалась в сторону Можги, находился мужчина 1986 года рождения. Он не справился с управлением, и машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем «ГАЗон».

ДТП в Можгинском районе Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В результате аварии водитель «Гранты» скончался на месте, погибла также его пассажирка 1986 года рождения. Вторая пассажирка – женщина 1987 года рождения – получила серьезные травмы и скончалась уже в больнице.

Грузовик оказался в кювете Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель грузовика – мужчина 1985 года рождения – получил легкие травмы, и помощь была оказана ему на месте, так же как и его пассажиру – пятилетнему мальчику.

Три человека, находившихся в легковом авто, погибли Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, УГИБДД МВД по Удмуртии ранее предупреждало водителей о сложной ситуации на дорогах. Всех, кто садится в эти выходные за руль, просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию.

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