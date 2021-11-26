Проверил бдительность правоохранителей: житель Удмуртии позвонил в полицию и сообщил о планах зарезать свою жену

По словам супруги гражданина, муж хотел ее напугать и поэтому позвонил в полицию. Фото: Амир Закиров

43-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии оштрафовали на 2 000 рублей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

«Судом установлено, что в ноябре 2021 года гражданин позвонил в службу «112» и сообщил о том, что он угрожает убить жену, «хочет ее зарезать». Сотрудники полиции приехали по месту жительства звонившего, который находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что умышленно сообщил о совершении им преступления, чтобы проверить действия сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Пока сотрудники собирали материалы, мужчина нецензурно оскорблял их, хватал руками и даже пытался ударить. На неоднократные требования прекратить безобразие он не реагировал и оказал неповиновение.

По словам супруги гражданина, муж хотел ее напугать и поэтому позвонил в полицию.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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