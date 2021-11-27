Семья экс-главы Удмуртии Александра Соловьева собирается обжаловать решение суда

В доход государства будет обращено имущество самого экс-главы Удмуртии и имущество членов его семьи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Родственники бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева намерены обжаловать решение Индустриального районного суда города Ижевска, которое было вынесено по иску Генпрокуратуры России. Согласно ему, в доход государства должно быть обращено не только имущество самого экс-главы, но и имущество членов его семьи, а также подконтрольных им организаций общей суммой более 120 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на дочь бывшего главы республики Евгению Сирик.

Евгения Сирик сообщила изданию, что суд не учел ряд документов, свидетельствующих о том, что сделки с имуществом были законными, так как для их свершения имелись достаточные финансовые возможности.

«Я предоставила все документы о своей трудовой деятельности, начиная с 2004 года. Каждая бумажка, каждый рубль, каждая цифра у меня была подтверждена. У меня было несколько продуктовых магазинов, в штате было 25 сотрудников, свой автопарк. Суд не принял во внимание ни наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года. Они отказались учитывать договоры займов, которые я брала у уважаемых в республике лиц», — рассказала дочь бывшего главы.

Кроме того, она считает, что по таким делам уже истекли сроки давности, и некоторые документы не удалось предоставить, так как они не хранятся долго.

Сейчас, по словам Евгении Сирик, ее и ее ребенка, а также ее родителей лишили единственного жилья. При этом Александр Соловьев в настоящее время парализован.

Напомним, по данным Генпрокуратуры экс-глава Удмуртии получал не предусмотренный законом и превышающий официальный заработок доход с 2007 года по 2016 год, который скрывал от декларирования, приобретая приобретал дорогостоящее имущество на свое имя, а также на имя членов семьи и доверенных лиц.

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