Генпрокуратура добилась конфискации части имущества бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева на сумму более 120 млн рублей

Судебное решение не вступило в законную силу. Фото: Сергей Грачев

Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Членам его семьи и подконтрольным фирмам об обращении в доход государства принадлежащего им имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, Соловьев в период с 2007 года по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который скрывал от декларирования», – говорится в сообщении.

В частности, утверждается, что Соловьев приобретал на свое имя, на имена членов семьи и доверенных лиц дорогостоящее имущество, в том числе объекты недвижимости. Большинство из них он оформил на свою дочь Евгению Сирик, которая, если верить данным ФНС России, не могла позволить себе легально приобрести эти объекты.

Прокурор просил передать государству дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное дорогостоящее имущество. Исковые требования были удовлетворены, в доход государства обращено имущество на общую сумму более 120 млн рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу.

Напомним, 30 марта 2021 года экс-главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с состоянием здоровья освободили от заключения. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика. Позже Александр Соловьев попросил суд освободить его от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, суд его ходатайство удовлетворил.

В конце марта текущего года старшая дочь освобожденного от заключения экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассказала о его состоянии здоровья после встречи с отцом.

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