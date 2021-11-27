«Я немножко приболела, это смазало подготовку»: Елизавета Туктамышева заняла 2 место в короткой программе Гран-при

Туктамышева блестяще откатала короткую программу Фото: скриншот выступления с 1 канала

26 ноября в Сочи стартовал шестой этап Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе 2 место заняла фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева (80.10 баллов), уступив лидерство Камиле Валиевой (87.42 балла).

Как сообщает на официальном сайте Федерация фигурного катания на коньках России, Елизавета Туктамышева выступала под танго «Обливион». Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной флип, заслужив высокую оценку жюри.

Сама спортсменка считает, что на результат повалило состояние здоровья.

Фанаты поддерживают спортсменку Фото: скриншот выступления с 1 канала

«Я немножко приболела неделю назад, это смазало подготовку, поэтому я довольна, что сегодня все получилось. Я действительно получила удовольствие от проката и думаю, это связано с тем, что здесь такая теплая поддержка. Зал ярко встречал всех девушек, и это чувствовалось», — сказала фигуристка в интервью.

Также Елизавета Туктамышева рассказала, что специально вышла на утреннюю тренировку позднее обычного, чтобы размяться непосредственно перед программой и не проводить на льду слишком много времени.

«В конце тренировки у меня начались падения из-за недавней простуды. Мне банально не хватало мышечной выносливости и сил, но это нормальная ситуация после недельного перерыва», — призналась спортсменка.

Вечером 27 ноября фигуристки будут соревноваться в произвольной программе, по итогам станет известно, кто выйдет в финал и отправится на соревнования в Японию. Финал состоится в городе Осака 9-12 декабря.

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