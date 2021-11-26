Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске откроет сезон 27 ноября

На 4 декабря запланирована развлекательная программа, посвященная открытию катка. Фото: архив КП

Завтра, 27 ноября, в столице Удмуртии откроется каток на стадионе «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба спортивного комплекса на своей странице «ВКонтакте».

«Уже завтра с 11:00 ждём вас на покататься, и приглашаем отметить открытие катка 4 декабря», – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году каток открыли для посетителей 28 ноября.

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