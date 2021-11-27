6 лет в колонии строгого режима проведет житель Ижевска за попытку сбыта 52 граммов наркотика

Суд признал ижевчанина виновным Фото: Полина Андрианова

Уголовное дело в отношении молодого человека, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, рассмотрено в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Как было установлено, подсудимый приобрел наркотическое средство общей массой 51,7 граммов в августе 2021 года за 50 тыс. рублей. Сверток с запрещенным веществом ижевчанин забрал в тайнике после перечисления средств. Некоторое время он хранил наркотик у себя, затем расфасовал на разовые дозы и сделал несколько закладок с целью продажи.

Полицейские задержали молодого человека и изъяли у него оставшуюся часть наркотика массой 47,16 граммов, а затем обнаружили и закладки.

Теперь ижевчанину предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, он лишится свободы на 6 лет.

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