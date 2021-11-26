Мужчину в Ижевске нашли мертвым после пьянки с сожительницей

Во время совместного распития алкоголя между сожителями произошла ссора. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего мужчины, тело которого со следами насильственной смерти нашли в собственной квартире на улице Партизанской. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в убийстве по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ) обвиняют его 50-летнюю сожительницу.

«По данным следствия, 23 ноября 2021 года обвиняемая употребляла спиртные напитки со своим сожителем в квартире по месту жительства, при том между ними возникла ссора», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что в ходе конфликта разъяренная женщина до смерти избила своего сожителя.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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