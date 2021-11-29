Ремонт большого зала начался в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске

Большой зал отремонтируют в музее ИЗО Фото: Архив КП

Большой зал отремонтируют в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В зале запланировали обшивку стен, монтаж деревянных балок и профнастила на потолке, устройство наливного пола. На работы потратят 680 тысяч рублей.

После ремонта в зале откроются творческий коворкинг, открытая библиотека и выставочное пространство. В будущем в помещении планируют проводить мастер-классы и культурные мероприятия.

СПРАВКА

Удмуртский республиканский музей изобразительный искусств открылся в 1980 году. В его коллекции изначально было 565 произведений, в том числе шедевры русского и западно-европейского искусства XVII-XX веков. Позже коллекция пополнялась работами советских и современных удмуртских художников. в настоящее время в музее 14 тысяч произведений.

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