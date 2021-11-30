Глава СК России поручил доложить ему о расследовании эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними в Удмуртии

Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере Фото: Диля Ахмадишина

29 ноября в ряде СМИ появилось сообщение о запросах главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, касающихся расследования действий преступных группировок в Удмуртии. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба СК России.

О каких конкретно делах идет речь, не уточнятся, но упоминаются нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления в финансовой сфере. По свидетельству СМИ, опубликовавших обращение, отдельные факты в настоящее время расследуются на региональном уровне, однако системной работы по пресечению деятельности преступных группировок нет.

В связи с поступившей информацией Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования уголовных дел, которые связаны с данными событиями.

Отметим, что в последнее время широкую огласку получило дело, касающееся двух сестер из Ижевска, которые несколько лет провели в сексуальном рабстве. «Комсомолка» подробно рассказывала эту историю два года назад.

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