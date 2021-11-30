Ижевчане могут стать Дедами Морозами для тяжелобольных ребятишек

В Ижевске проходит акция «Елка для каждого» Фото: Амир Закиров

В Ижевске стартовала самая добрая благотворительная акция года «Елка для каждого» (0+), в которой жители столицы Удмуртии исполняют новогодние мечты тяжелобольных ребятишек. «Комсомолка» узнала, как это сделать.

Проект «Елка для каждого» медиагруппы «Центр» проходит уже 8-й год подряд. И если раньше мы устраивали праздник для детишек, например, в кукольном театре или театре оперы и балета, то в этом году из-за всех коронавирусных ограничений – праздник придет к ним домой. Как и прежде, ребятишки получат новогодний подарок от Деда Мороза, который ждут больше всего на свете!

15-летняя Аня Чуракова с ДЦП ждет к Новому году сертификат в «Детский мир» Фото: Амир Закиров

Как подарить подарок?

На сайте проекта есть специальный список, где указаны те подарки, которые ребята ждут от главного волшебника страны. Кто-то мечтает о говорящем питомце и кукле Барби, кто-то – об умном саде с фитолампой, чтобы выращивать экзотические киви, авокадо и мандарины.

Чтобы принять участие в акции, просто выберите того, чью мечту вы хотите исполнить, и приобретите подарок. Список можно посмотреть здесь.

До 23 декабря привезите его в медиагруппу по адресу: Ижевск, Авангардная, 4б. Когда все подарки будут собраны, в дело вступит доставка чудес! И тут мы тоже попросим вас о помощи. Если вы хотите сами отвезти подарок особенному ребенку, увидеть его эмоции и горящие глаза, то сообщите нам об этом. Мы расскажем, как все произойдет.

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150 000 рублей для детского хосписа

Но, к сожалению, пациентам детского хосписа не нужны подарки. Им нужны постельное белье, соки, пюре, пеленки, памперсы – всего 130 таких новогодних наборов по 1200 рублей каждый. В итоге это 150 000 рублей.

Помогите нам собрать эти деньги! Как? Проще всего отправить СМС со словом ERA на номер 3116, набрав пробел и сумму, которую хочется пожертвовать, с телефона. Например: ERA 100. Или с помощью приложенного QR-кода (кьюар): нужно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканировать код.

QR-код, по которому можно в приложении «Сбербанк Онлайн» перевести деньги для детского хосписа

Каждый взрослый – немножечко волшебник! Присоединяйтесь!

10-летний Ярослав Куракин страдает эпилепсией Фото: Амир Закиров

Благотворительный фонд «Эра милосердия», ИНН 1831115884, КПП 183201001

Материал подготовлен в сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией по поддержке, организации и реализации социально значимых проектов «Источник».

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