Не платили зарплату, не могли получить маткапитал: 5 историй ижевчан с проблемами из-за буквы ё

В Ижевске есть памятник букве Ё Фото: Диля Ахмадишина

По современным нормам употребление буквы ё обязательным не является – её можно писать выборочно. Расскажем истории тех, кто борется за эту букву, и тех, кто из-за путаницы в документах пострадал от неё.

Пришлось менять паспорт в 65 лет

Ижевчанка Людмила вышла замуж и сменила фамилию в 1978 году. Тогда документы заполняли от руки, поэтому в паспорте у неё, как и у её мужа, фамилия Аксёнова была с буквой ё. Через три года документ уже печатали, и буква ё была заменена на простую е.

«Совсем недавно мне нужно было зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Но сделать я этого не смогла. Оказалось, что в базах МВД нет Людмилы Аксеновой. Зато есть Аксёнова», – рассказывает Людмила.

Она обратилась в МФЦ, где ей посоветовали сходить в полицию.

«Прихожу, всё им объясняю: для чего мне это нужно, почему обращаюсь. А они: «Вы не расстраивайтесь, у вас всё нормально. Ну, здесь Аксёнова, там Аксенова, никакой разницы. И всё бы хорошо, но я не могу получить доступ к Госуслугам. Поэтому я снова иду в МФЦ, где мне пишут уже официальное письмо для полиции. И я снова иду в МВД. Снова им рассказываю, для чего мне это нужно. Выслушав, советуют поменять паспорт. Так, в 65 лет мне пришлось менять этот документ».

«Дети живут в режиме папиной битвы за букву ё»

Владимир Кулёмин вместе с сыном на первомайской демонстрации. Фото предоставлено героем

«Мне важно, чтобы в моей фамилии была буква ё! Она досталась мне по наследству, почему её не должно быть? Это такая же буква, как и любая другая», – Владимир Кулёмин рассказывает, что настолько часто пишет эту букву, что даже Т9 теперь везде её ставит – даже там, где не надо по смыслу.

С 18 лет мужчина при получении любых документов перепроверяет правильность написания своей фамилии.

«Недавно я не смог записаться к врачу через местные госуслуги – РПГУ. Система автоматически удаляла букву ё, будто её не существует. Ввожу Кулёмин, а остается по итогу Кулмин. Разместил пост у себя в «Фейсбуке», и на него откликнулся министр информатизации – я так понимаю, что они взяли мой случай в работу».

Сбой произошёл и при заключении брака.

«Когда с женой расписывались в загсе, видимо как-то сильно были погружены в любовь, и не посмотрели бумаги, – улыбается Владимир. – И через некоторое время при оформлении документов на детей оказалось, я женат на Кулеминой. Пришлось всё полностью переделывать. Наверное, нет ни одного ведомства, с кем бы я не «пободался». Дети живут в режиме папиной битвы за букву ё. Знают, что нужно перепроверять документы и строго за этим следить. Я их к этому приучил».

Не получал зарплату целый год

При смене паспорта в 2014 году у фотографа Сергея Грачёва спросили, как лучше написать его фамилию. Сергей настоял на варианте с буквой ё.

«Согласитесь, так намного лучше звучит. Теперь всегда, когда я произношу свои инициалы, подчеркиваю, что пишется с буквой ё. Мне это важно!» – уверяет мужчина.

В одной из фирм, где он работал, снимки отправляли в Москву. И поначалу всё было хорошо – деньги исправно платили. Но потом систему решили автоматизировать. Он завёл себе аккаунт, написав свою фамилию с буквой ё. И с этого момента гонорары перестали приходить.

«И только через год я понял, что денег-то нет! Начал разбираться. И выяснилось, что до этого фамилию указали неправильно. Пришлось долго доказывать, что я – это я».

По современным нормам употребление буквы ё обязательным не является Фото: Диля Ахмадишина

Не могли получить маткапитал

Михаил Шмырёв особо не настаивал в паспортном столе на букве ё в своей фамилии, но она там появилась.

«И теперь это периодически вызывает определенные проблемы. Сначала мне пришлось подгонять все документы под паспорт. Потом, в 2008 году, после рождения второго ребенка не смог с первого раза подать бумаги на материнский капитал. Он оформляется на имя жены, у которой в паспорте была ё, а все остальные документы – СНИЛС, ИНН и прочие – без ё. И в итоге пакет документов был собран на одну фамилию, а по факту числилась совсем другая. Пришлось переделывать всё под паспорт. Такая запарная история, учитывая, что дети маленькие и делать это нужно было очень оперативно».

Сейчас Михаил живёт в Москве и тоже сталкивается с проблемами из-за ё. Например, он не может привязать электронную медицинскую карту к столичному сайту Госуслуг.

«В системе нет буквы ё. И она просто не понимает и не принимает, что я – это я».

Подделала документ, чтобы поступить в университет

Ижевчанка Алёна столкнулась с проблемами из-за буквы ё в имени при поступлении в университет.

«Мои документы отказывались принимать в вуз, потому что в паспорте я – Алёна, а аттестат у меня выписан на Алену. Недолго думая, я поставила черной ручкой точки в аттестате, пришла к ним снова через пару часов. И документы приняли!»

Сейчас она каждый раз перепроверяет купленные билеты или заполняемые бумаги, чтобы к ней не возникало вопросов, что это документы на другого человека.

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