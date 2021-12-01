Жителя Удмуртии осудили за незаконное хранение пороха и винтовочных патронов

В феврале 2017 года у подсудимого истек срок разрешения на хранение оружия. Фото: Сергей Грачев

Жителя Сарапульского района признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в феврале 2017 года у него истек срок разрешения на хранение оружия, однако он продолжал хранить у себя порох и мелкокалиберные винтовочные патроны кольцевого воспламенения.

«Указанные факты обнаружены при проведении сотрудниками МО МВД России «Сарапульский» проверки по заявлению подсудимого о хищении денежных средств из его дома», - сообщают в региональном надзорном ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 8 месяцев условно с таким же испытательным сроком со штрафом в размере 5 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

1 декабря в Ижевске прогнозируют снег с дождем

Ледовый городок в Ижевске оформят по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»