Ледовый городок в Ижевске оформят по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»

В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром. Фото: Амир Закиров

5-6 декабря начнется заготовка льда для строительства Ледового городка на Центральной площади Ижевска. Об этом в прямом эфире радио «КП – Ижевск» сообщили заместитель Главы Администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков и руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгения Сундукова. В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром.

«Планы у нас огромные. Немножко боимся, поскольку на улице плюсовая температура, поскольку все зависит от того, как быстро встанет лед. По вчерашним данным, 10 см льда на Ижевском пруду уже есть. Мы планировали вместе с художниками 5-6 декабря уже начать резку льда, чтобы к 31 декабря открыть наш большой Ледовый городок. Центральным местом будет большой лабиринт, где будут изображены двенадцать месяцев. Посередине будет очаг, живой огонь (сейчас мы прирабатываем это технологически)»», – рассказала Евгения Сундукова.

До 31 декабря планируется установка больших горок, детских двускатных горок, фигур Деда Мороза и Снегурочки, лабиринта, ледовых чаш-ловушек. Также второй год подряд на Центральной площади будет открыта специальная ледяная горка для детей с ограниченными возможностями здоровья - с элементами поручней и пандусов.

Подробнее о том, как пройдут новогодние каникулы в Ижевске, какие мероприятия ждут жителей и кто из известных гостей приедет в столицу Удмуртии – слушайте в эфире радио «КП – Ижевск».

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