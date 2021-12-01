Ижевск станет центральной площадкой Всероссийского марафона дворового хоккея

В Ижевске планируется участие порядка 20 команд. Фото: предоставлено организаторами

5 декабря состоится Всероссийский марафон дворового хоккея, который пройдет в поддержку олимпийской сборной страны и будет посвящен 75-летию отечественного хоккея и развитию любительского спорта в России. Более чем в 43 субъектах РФ пройдут турниры в одном из трех видов хоккея на выбор: традиционный хоккей, хоккей на валенках, а также «настольник» - версия игры для регионов, где отсутствует снег.

«Матчи пройдут на территории всей республики – в Глазове, Дебесах, Игре и Ижевске. В столице региона планируется большой хоккейный праздник. Здесь соревнования пройдут на Центральной площади – специально для этого на площадке перед Театром оперы и балета установят хоккейные коробки и теплые палатки для игроков. Демонтировать их планируется сразу же после игр», – сообщают организаторы марафона.

Фото: предоставлено организаторами

Кстати, всероссийское мероприятие организует Хоккей-на-валеночная лига, которая уже 7 лет проводит матчи по любительскому хоккею в Удмуртии и ближайших регионах. Проведено уже более 100 турниров, тренировок и мастер-классов, участниками которых стали более 5 тысяч человек. В 2020 году проект получил Национальную спортивную премию в номинации «Спорт для всех», а в 2021-м – Грант министерства спорта РФ с проектом «Федеральная программа развития хоккея на валенках и настольника в Российской Федерации «В хоккей может играть каждый».

Соревнования по хоккею на валенках в Ижевске стартуют в 4 утра. Так организаторы хотят поддержать самый восточный пункт проведения марафона – чукотский поселок Эгвекинот. На Центральной площади столицы Удмуртии играть будут вплоть до 18:00, пока к акции присоединяются другие регионы России.

Фото: предоставлено организаторами

«Планируется участие порядка 20 команд: от дошколят до ветеранов градообразующих предприятий. Для жителей будут организованы турниры, товарищеские и выставочные матчи, мастер-классы, встречи с интересными людьми из спорта, бизнеса, политики, веселые конкурсы и старты и многое другое», - отмечают организаторы.

Кроме того, в течение одиннадцати часов будет вестись онлайн-трансляция на Youtube, в рамках которой ведущие будут рассказывать о ходе матчей. Каждый час в стрим будут включаться участники из других городов. Во время прямых включений комментаторы будут делиться эмоциями с площадок и рассказывать о своем регионе.

Точное расписание можно будет найти в официальных сообществах:

vk.com/hockeynavalenkah

facebook.com/groups/hokkeynavalenkah

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