198 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

164 человека выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 декабря в республике выявлено 198 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 32 ребенка и 37 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 10 смертей. Женщине было 67 лет. Мужчинам - 59, 59, 59, 66, 68, 69, 69,72,74 года.

164 человека выздоровели, их выписали.

7 357 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 550 - в состоянии средней степени тяжести, 203 – в тяжелом состоянии.

Всего на 2 декабря в Удмуртии зарегистрировано 75 473 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 63 546 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 257 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 638 440 жителей Удмуртии. Из них 448 502 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 114 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска: поддельный QR-код в кафе, драка в эфире Первого канала и новогодняя программа

Кулинарию, кишащую тараканами, прикрыли в Ижевске