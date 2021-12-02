Последние новости Ижевска: поддельный QR-код в кафе, драка в эфире Первого канала и новогодняя программа

Заснеженный Ижевск. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 декабря, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, пройдет небольшой снег и будет -3 градуса.

Нет кода? Сфотографируйте!

«Сфотографируйте наш и проходите»: как общепит Ижевска обходит закон о QR-кодах. Фото: архив редакции

Некоторые ижевские заведения общепита пытаются исхитриться и обойти ограничение по недопущению в кафе или рестораны людей без QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. «Я пришла в кафе и поняла, что забыла сфотографировать свой QR-код на телефон. Сотрудники кафе не растерялись и предложили мне сфотографировать на телефон один из кодов, которые были распечатаны и прикреплены к двери», - сообщила наша читательница.

Мы решили проверить, так ли это на самом деле.

Драка на Первом канале

Скриншот программы «Мужское / Женское»

В программе «Мужское / Женское» (16+) на Первом канале рассказывалась история затяжного семейного конфликта. Родителям 28-летней Натальи изначально не понравился ее жених, поэтому они хотели забрать у нее детей. Сама же девушка крайне отрицательно отзывается о родителях и утверждает, что дед неоднократно избивал собственных внуков.

«Им нужны только деньги. Они меня хотели продать как проститутку», - сказала она. По ходу выпуска сожитель Натальи набросился на ее отца с кулаками, едва появившись в студии.

После выпуска Следственный комитет и прокуратура Удмуртии проводят проверку информации об избиении детей в одной из семей Якшур-Бодьинского района республики.

Новогодняя программа

Гуляния на Центральной площади Ижевска. Архив редакции

В прямом эфире радио «КП – Ижевск» (107.6 FM, 12+) была озвучена программа новогодних мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии.

Гороскоп на декабрь – 2021

Фото: pixabay.com

Составили астропрогноз на месяц для наших читателей – в нем много интересного.

Разноцветные змеи и улыбчивые эублефары

Архив редакции

«Комсомолка» прошлась по объявлениям и узнала, каких экзотических питомцев можно приобрести в Ижевске и сколько это будет стоить.