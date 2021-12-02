В Удмуртии выявлены первые случаи гриппа в текущем эпидсезоне

Гриппом заболели 4 ребенка в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии впервые с начала текущего эпидемического сезона выявили случаи заражения гриппом (АН3N2). Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, заболели четыре ребенка в Ижевске. По состоянию на текущий день от гриппа привито 313 619 жителей республики.

«Среди медицинских работников привито 26,2%, сотрудников сферы образования – 23%, торговли – 18,8%, сферы обслуживания – 36,1%, транспорта – 18,9%, коммунальной сферы – 29%, предприятий общественного питания – 18,8%. Крайне низкие темпы вакцинации против гриппа среди студентов – 2%, лиц, старше 60 лет – 9,2%», - говорится в сообщении.

По темпам вакцинации взрослого населения лидируют Завьяловский и Балезинский районы республики. В аутсайдерах – Як-Бодьинский, Малопургинский и Увинский районы.

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