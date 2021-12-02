В Удмуртии на звонки жителей в МФЦ отвечают роботы Полина и Вероника

Роботы помогают жителям получить информацию по графику работы и адресам, принимают показания по счетчикам, ведут запись в МФЦ и принимают жалобы. Фото: архив КП

На горячей линии МФЦ в Удмуртии работают роботы Полина и Вероника, которые помогают в оказании услуг населению. Об этом сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия» со ссылкой на министра цифрового развития региона Тимура Меджитова.

«На робота сейчас подключено две службы: 8-800 МФЦ и служба 122. Если смотреть по конверсии, то на линии МФЦ робот берет на себя 48-50% звонков. По линии 122 это порядка 32%, потому что большая часть звонков идет по линии медицины. Соответственно, консультация оказывается силами наших операторов», — рассказал Меджитов.

Роботы помогают жителям республики получить информацию по графику работы и адресам, принимают показания по счетчикам, ведут запись в МФЦ и принимают жалобы. По словам министра, внедрение роботов – это не просто один их примеров цифровизации жизни, но и пример изменения подхода к реализации услуг.

«Если раньше, условно говоря, показания счетчиков по ЖКХ мы принимали только в рабочее время, то сейчас мы принимаем и в выходные дни. Таким образом мы не ограничиваем человека временем, снижаем нагрузку с операторов и сокращаем время ожидания в очереди», — отметил он.

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