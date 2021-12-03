43 кв. метра дорог отремонтировали в Ижевске за прошлую ночь

Такие работы являются аварийными, гарантия на них не распространяется. Фото: izh.ru
В ночь со 2 на 3 ноября в Ижевске было отремонтировано 43 м² дорог. Как сообщает пресс-служба городской администрации, рециклеры с литым асфальтобетоном работали на улицах Коммунаров, Пушкинской, Кирова, Магистральной, Промышленной, Ленина, Баранова и Южной Набережной.
Фото: izh.ru
«В начале декабря в Ижевске наблюдаются частые переходы температуры через отметку 0, повышенная влажность. В связи с этим на дорогах, которые давно не ремонтировались, образуются аварийные дефекты», - говорится в сообщении.
Фото: izh.ru
Отмечается, что работы продолжат и ближайшей ночью. В приоритете участки, на которые жалуются автомобилисты.
В пресс-службе напомнили, что такие работы являются аварийными, гарантия на них не распространяется. Сообщить о ямах на дороге можно в единую диспетчерскую городского хозяйства по телефону 072 (с мобильных – 998-072).
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