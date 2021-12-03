Жителя Ижевска признали виновным в гибели двух человек в дорожной аварии

В Малой Пурге за гибель двух человек в ДТП осудили 50-летнего жителя Ижевска. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, его признали виновным в дорожной аварии, которая произошла в феврале 2020 года.

«Судом установлено, что в феврале 2020 года в вечернее время на участке проезжей части федеральной автомобильной дороги на территории Малопургинского района подсудимый, управляя автомобилем тягач в составе с полуприцепом (лесовоз), допустил выезд своего автомобиля на полосу встречного движения, где сначала совершил касательное столкновение с боковой частью автомобиля ГA3, движущегося во встречном для него направлении, после чего совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 38-летний водитель и 58-летняя пассажир «Гранты». Кроме того, 30-летняя девушка, также находившаяся в салоне «Гранты» в момент аварии, получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Исследовав все смягчающие обстоятельства, суд приговорил мужчину к 3 годам колонии поселения с лишением водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

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