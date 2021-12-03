«Ижсталь» расширяет ассортимент стальных фасонных профилей высокой точности

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в текущем году освоил выпуск девяти новых типоразмеров стальных фасонных профилей высокой точности для предприятий ОПК, транспортного машиностроения и производителей электрооборудования.

Профили по форме и размерам поперечного сечения в точности соответствуют конкретным деталям машин и механизмов, что исключает необходимость контурной обработки деталей конечными потребителями. Промышленное применение таких профилей обеспечивает существенную экономию стали, энергоресурсов и дорогостоящего режущего инструмента.

Заводом освоена технология производства более 5 тыс. типоразмеров таких профилей. Для выпуска каждого из них требуется применение специальной оснастки и разработка уникального технологического маршрута. Высокоточные профили производятся из всего марочного сортамента отливаемой заводом стали, начиная от обычных углеродистых и заканчивая специальными марками стали.

Стальные фасонные профили высокой точности используются при производстве тяговых электродвигателей, электрооборудования для карьерных самосвалов и экскаваторов, городского и железнодорожного транспорта, оборудования для нефтедобычи, изделий специального назначения.

Информация от партнера