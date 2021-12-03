Олег Бекмеметьев о реконструкции подземных переходов в Ижевске в следующем году: «Если получится два сделать, то будет хорошо»

Стоимость реконструкции перехода возле УдГУ составит порядка 9,3 млн рублей. Фото: Сергей Грачев

Муниципалитет завершает подготовку проектно-сметной документации по реконструкции трех подземных пешеходных переходов в Ижевске. Как рассказал в эфире радио «КП – Ижевск» градоначальник Олег Бекмеметьев, это переходы возле УдГУ, около Монтажного техникума и на Воткинском шоссе.

«Планируем приступить в следующем году. Все три в раз - вряд ли, но будем стараться работать максимально быстро. Если получится два сделать, то будет хорошо», - рассказал мэр.

Глава города отметил, что стоимость реконструкции перехода возле УдГУ составит порядка 9,3 млн рублей. Два других перехода обойдутся еще дороже.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Скверы Заречный и Школьный в Ижевске продолжат благоустраивать в 2022 году

43 кв. метра дорог отремонтировали в Ижевске за прошлую ночь