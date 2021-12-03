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Общество3 декабря 2021 12:40

Олег Бекмеметьев о реконструкции подземных переходов в Ижевске в следующем году: «Если получится два сделать, то будет хорошо»

Три подземных перехода планируют реконструировать в Ижевске в 2022 году
Дмитрий Коренев
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Стоимость реконструкции перехода возле УдГУ составит порядка 9,3 млн рублей. Фото: Сергей Грачев

Стоимость реконструкции перехода возле УдГУ составит порядка 9,3 млн рублей. Фото: Сергей Грачев

Муниципалитет завершает подготовку проектно-сметной документации по реконструкции трех подземных пешеходных переходов в Ижевске. Как рассказал в эфире радио «КП – Ижевск» градоначальник Олег Бекмеметьев, это переходы возле УдГУ, около Монтажного техникума и на Воткинском шоссе.

«Планируем приступить в следующем году. Все три в раз - вряд ли, но будем стараться работать максимально быстро. Если получится два сделать, то будет хорошо», - рассказал мэр.

Глава города отметил, что стоимость реконструкции перехода возле УдГУ составит порядка 9,3 млн рублей. Два других перехода обойдутся еще дороже.

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