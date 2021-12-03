Скверы Заречный и Школьный в Ижевске продолжат благоустраивать в 2022 году

В продолжении благоустройства муниципалитету поможет неназванный инвестор. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Реконструкция заречного сквера в Ленинском районе Ижевска продолжится в 2022 году при поддержке стороннего инвестора. Об этом в прямом эфире радио «КП – Ижевск» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Заречный сквер в этом году завершен и сдан. Однако, жители отмечают, что за пределами границы реконструкции остались некоторые недоделанные элементы. Они не входили в проект, но они действительно не красят этот объект, поэтому второй очередью в следующем году мы развернемся чуть пошире, чтобы было охвачено все пространство. Мы провели переговоры с потенциальным инвестором, который поможет нам это сделать, сейчас все это облекаем в форму конкретных документов: сметы, договоры, сроки и графики. Мы не оставим это в том виде, который есть сейчас», - рассказал градоначальник.

Мэр не стал называть имя инвестора, сославшись на то, что документы еще не подписаны.

Кроме того, по словам Олега Бекмеметьева, в следующем году продолжится благоустройство Школьного сквера в Первомайском районе города.

«Объем работ, запланированный на этот сезон, выполнен, работы приняты. Разбивка территории, дорожки, озеленение, освещение - это выполнено. Но, к сожалению, не удалось реализовать проект полностью, не установлены пергола, арт-объекты, МАФы, элементы детской площадки. Это отложено на следующий год», - отметил он.

Напомним, благоустраивать Школьный сквер начали в конце июля текущего года, а Заречный – в апреле.

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