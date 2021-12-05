Центральную площадь Ижевска захватил Всероссийский турнир по любительскому хоккею

Тег марафона #ВХоккейМожетИгратьКаждый

Сегодня, 5 декабря, в России стартовал Всероссийский марафон дворового хоккея. В турнире примут участие 43 региона страны – более половины регионов всей России! Участникам предложено сыграть в один из трех видов хоккея на выбор: в традиционный хоккей, хоккей на валенках и «настольник» (для бесснежных регионов).

В Ижевске площадкой марафона стала Центральная площадь. Именно здесь стартовал турнир по хоккею на валенках. Соревнования начались в 4 утра, одновременно с поселком Эгвекинот на Чукотке – самым восточным местом проведения марафона.

Присоединилась к турниру и команда Медиагруппы «Центр». Их выбор пал на хоккей в валенках. В состав команды вошли ведущие СМИ республики, в том числе и «Комсомолка»-Ижевск. Команду возглавила директор Медиагруппы, председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Увидеть все самое интересное вы можете не выходя из дома, включив онлайн-трансляцию на Youtube. Она будет идти на протяжении 11 часов! Ведущие расскажут о ходе матчей. Прямые включения запланированы каждый час из городов проведения марафона. Во время включений комментаторы не только поделятся эмоциями с площадок, но и расскажут о регионе.

Для болельщиков подготовлена насыщенная программа: турниры, товарищеские и выставочные матчи, мастер-классы, встречи с интересными людьми спорта, бизнеса, политики, веселые конкурсы и старты.

#ВХоккейМожетИгратьКаждый

СПРАВКА

Марафон организован в поддержку олимпийской сборной и будет посвящен 75-летию отечественного хоккея, а также развитию любительского спорта в стране.

Организатором акции выступает Хоккей-на-валеночная лига – вот уже 7 лет она организует матчи по любительскому хоккею в Удмуртии и ближайших регионах. За это время проведено около 100 турниров, тренировок и мастер-классов, в которых приняли участие более 5000 человек как из Удмуртии, так и из соседних регионов.

В 2020 году проект получил Национальную спортивную премию в номинации «Спорт для всех», а в 2021 году – Грант министерства спорта РФ с проектом «Федеральная программа развития хоккея на валенках и настольника в Российской Федерации «В хоккей может играть каждый».

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