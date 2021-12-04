Названы самые редкие имена для новорожденных в Ижевске в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года в Ижевске родилось 6 730 детей. Фото: pixabay.com

За 11 месяцев 2021 года в Ижевске родилось 6 730 детей - 3 447 мальчиков и 3 283 девочки. Как сообщили в Управлении ЗАГС городской администрации, в текущем году в столице Удмуртии родилось 53 двойни.

«Первыми в семьях родилось 2 563 малыша, вторых родилось 2 623, 1188 детей стали третьими в семье», - говорится в сообщении.

Самые популярные имена среди мальчиков - Артем, Тимофей и Кирилл, среди девочек – Ева, Анна, Виктория. Самые редкие имена среди мальчиков - Добрыня, Савва и Аникей, среди девочек – Яра, Лаванда и Инесса.

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