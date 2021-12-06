Более 300 жителей Ижевска приняли участие во Всероссийском марафоне дворового хоккея

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Накануне, 5 декабря в более чем 30 городах России прошел Всероссийский марафон дворового хоккея. На Центральной площади Ижевска в хоккей на валенках сыграли более 300 человек.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

«Самое важное, на мой взгляд, что мы объединили дворовые инициативы со всей России. Это на самом деле настоящая народная инициатива. В абсолютном большинстве участники этого проекта не министры, не управления спорта, а общественные организации, советы отцов, просто инициативные люди», – прокомментировал организатор марафона, создатель и руководитель Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ) Михаил Смагин.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

В 2014 году в Удмуртии организовалась Хоккей-на-валеночная лига (ХНВЛ), которая и запустила марафон. Организация на протяжении 7 лет проводит матчи по любительскому хоккею - как в Удмуртии, так и ближайших регионах. Всего ХНВЛ провела около 100 турниров, тренировок и мастер-классов, в которых приняли участие более 5 тысяч человек. В 2020 году проект получил Национальную спортивную премию в номинации «Спорт для всех», а в 2021-м – Грант министерства спорта РФ с проектом «Федеральная программа развития хоккея на валенках и настольника в Российской Федерации «В хоккей может играть каждый».

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Напротив дома правительства Удмуртии были установлены две хоккейные коробки, на которых играли дети и взрослые, представители крупных компаний и чиновники. Подключились к соревнованиям и люди с ограниченными возможностями здоровья. Самыми юными участниками стали воспитанники детских садов – ребята шести лет, а самым возрастным участником стал ветеран МВД Герман Санников, который скоро отметит 89-летие.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Игры начались в 4 утра, одновременно с чукотским поселком Эгвекинот, а закончились около восьми вечера.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

«Это в первую очередь физическое развитие, во вторую – хорошее настроение, позитив и социализация. Дети с ограниченными возможностями по зрению чувствуют себя полноправными членами общества. Немного не повезло с погодой – образовался гололед. Тем не менее ребята бегают», – говорит тренер по адаптивному хоккею для незрячих Вадим Питиримов.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Марафон прошел в более чем 30 населенных пунктах по всей России. Некоторые регионы уже договариваются о том, чтобы провести подобные соревнования между собой. Например, сахалинские команды хотят сразиться с командами из Приморского края, а Новосибирск - с Алтайским краем. Представители Челябинской области предлагают создать Федерацию хоккея на валенках.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Михаил Смагин рассказал, планируется ли повторение марафона в будущем.

«Еще один марафон точно будет. Есть две даты, когда можно было бы снова его организовать. Одна – в этом сезоне, в поддержку Олимпиады, в феврале. Вторая дата – через год, в начале декабря. Мы точно планируем захватить больше регионов. Очень многие пишут, как это классно, и благодарят, что мы объединили людей. Возможно, мы сделаем инклюзивный кубок или турнир, где не будет победителя. Потому что каждый, кто пришел на игру, уже победитель», – заявил он.

Фото: предоставлено Хоккей-на-валеночной лигой

Напомним, в течение всего марафона организаторы вели стрим на YouTube. Один за другим к нему подключались города-участники. Увидеть запись можно по ссылке.

Итоги марафона в Ижевске

На марафон заявились более 30 команд в нескольких дивизионах:

- в дивизионе «Безбашенных», которые начали играть в 4 утра, победила команда «Пирамида Игермана»;

- в дивизионе «Ветераны спорта» выиграла сборная ветеранов УФСИН;

- в дивизионе «Школота» победили ученики школы № 86;

- в дивизионе «Школота» (номинация среди родителей) победу одержали родители Гуманитарного лицея;

- в дивизионе «Без галстуков» лучшей стала команда Госсовета;

- в дивизионе «Многостаночники» выиграла команда футболистов;

- в номинации «Абсолют» победила команда Ижевского юридического института (РПА Минюста России).