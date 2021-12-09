Гороскоп на 10 декабря 2021 года: Овнам стоит взять отпуск, а Скорпионам — задуматься о переезде

Что приготовили звезды для наших читателей?
Фото: Амир Закиров
ОВЕН
Хороший период, чтобы взять отпуск. Отдых вам точно не помешает, а начальство сегодня готово пойти вам навстречу.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет неприятное известие. Будьте морально готовы ко всему.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам сегодня стоит выйти из дома и прогуляться по зимнему городу — это поднимет настроение.
РАК
Раки станут объектами сплетен, хотя вы, возможно, даже повода для этого не давали.
ЛЕВ
Львов ждет неожиданный доход. Возможно, вам решат выплатить премию или вы выиграете в лотерею.
ДЕВА
Трудный день: может прибавиться много работы, может произойти ссора со второй половинкой. А может случиться и так, что все неприятности навалятся разом.
ВЕСЫ
Разрешится проблема, которая долго вас тревожит. И решится она в вашу пользу.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит задуматься о переезде. Может быть, пора купить квартиру или перебраться в другой город.
СТРЕЛЕЦ
Сегодня стоит окунуться в красивую жизнь: сходите в ресторан, купить дорогое украшение, — одним словом, побалуйте себя.
КОЗЕРОГ
Козерогам могут признаться в любви. Или как минимум дать понять, что вы кому-то нравитесь.
ВОДОЛЕЙ
Все ваши дела решатся сами собой, и все пройдет как по маслу. Ни о чем не беспокойтесь.
РЫБЫ
Пора призадуматься о состоянии здоровья. Особенно обратите внимание на суставы — в этот период они особенно уязвимы.