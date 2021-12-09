Гороскоп на 10 декабря 2021 года: Овнам стоит взять отпуск, а Скорпионам — задуматься о переезде

Что приготовили звезды для наших читателей? Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Хороший период, чтобы взять отпуск. Отдых вам точно не помешает, а начальство сегодня готово пойти вам навстречу.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ждет неприятное известие. Будьте морально готовы ко всему.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам сегодня стоит выйти из дома и прогуляться по зимнему городу — это поднимет настроение.

РАК

Раки станут объектами сплетен, хотя вы, возможно, даже повода для этого не давали.

ЛЕВ

Львов ждет неожиданный доход. Возможно, вам решат выплатить премию или вы выиграете в лотерею.

ДЕВА

Трудный день: может прибавиться много работы, может произойти ссора со второй половинкой. А может случиться и так, что все неприятности навалятся разом.

ВЕСЫ

Разрешится проблема, которая долго вас тревожит. И решится она в вашу пользу.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит задуматься о переезде. Может быть, пора купить квартиру или перебраться в другой город.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня стоит окунуться в красивую жизнь: сходите в ресторан, купить дорогое украшение, — одним словом, побалуйте себя.

КОЗЕРОГ

Козерогам могут признаться в любви. Или как минимум дать понять, что вы кому-то нравитесь.

ВОДОЛЕЙ

Все ваши дела решатся сами собой, и все пройдет как по маслу. Ни о чем не беспокойтесь.

РЫБЫ

Пора призадуматься о состоянии здоровья. Особенно обратите внимание на суставы — в этот период они особенно уязвимы.