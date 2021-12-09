Шестимесячный ребенок пострадал в столкновении «Калины» с «УАЗом» на трассе в Удмуртии

В аварии пострадали три человек. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 8 декабря, около 19:30, на 61-м километре автодороги «Ижевск – Ува» в Увинском районе Удмуртии произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 29-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с «УАЗом» с 21-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» и его пассажиры – 24-летняя девушка и шестимесячный ребенок, находящийся в детском удерживающем устройстве, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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