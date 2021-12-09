Ухудшение погодных условий ожидается в Удмуртии в ближайший час

Отмечается, что непогода сохранится вплоть до вечера текущего дня. Фото: Сергей Грачев

В ближайший час в Удмуртии синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ожидается гололед, изморозь, мокрый снег, замерзшее отложение мокрого снега до 11 мм и более», - говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода сохранится вплоть до вечера текущего дня.

Напомним, накануне, 8 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе несколько часов не ходили междугородние автобусы.

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