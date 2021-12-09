«Бизнес в объективе» и мастер-класс «Цифровизация бизнеса» от ПСБ на форуме «Бизнес-Успех»

ПСБ принял участие в форуме «Бизнес-Успех». В рамках онлайн-мероприятия банк открыл фотовыставку о предпринимателях «Бизнес в объективе».

В рамках проекта ПСБ объединил истории 20 основателей и владельцев компаний, которые успешно работают в республике и известны далеко за ее пределами. Это предприятия с разной отраслевой спецификой – от производства мебели, одежды и продуктов питания до беспилотных летательных аппаратов, испытательного оборудования и гибридных электростанций.

«За время, прошедшее с момента открытия первой фотовыставки «Бизнес в объективе», в работе банка многое изменилось, мы приобрели особую функцию. Теперь ПСБ – опорный банк для оборонно-промышленных предприятий. Тем не менее сотрудничество с малым и средним бизнесом остается для нас одним из основных драйверов развития. Банк продолжает рассказывать истории успеха предпринимателей, которые работают в Удмуртии. Это один из форматов поддержки амбициозных бизнес-проектов, который ПСБ реализует наряду с предоставлением комплексного банковского обслуживания, высокотехнологичных банковских продуктов и услуг», – прокомментировал региональный директор ПСБ в Удмуртской Республике Игорь Кудрявцев.

Для участников форума ПСБ провел мастер-класс «Чат-банк для бизнеса. Новые каналы обслуживания». Основной темой выступления стали эволюция банковского обслуживания и механизмы цифровизации бизнеса, которые банк внедряет для малых и средних предприятий.

«Чтобы успевать за новыми реалиями и соответствовать требованиям времени в бизнесе, нужно постоянно быть на связи с потребителями. Условия ведения бизнеса сегодня требуют от компаний поиска новых бесконтактных каналов взаимодействия. В связи с большой долей онлайн-бизнеса банки традиционно являются лидерами применения цифровых технологий. И мы готовы делиться этими знаниями с предпринимателями Удмуртской Республики», – отметил начальник управления развития цифровых каналов ПСБ Александр Королев.