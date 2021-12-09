В СИЗО №1 Ижевска выявили ряд нарушений законодательства

Особое внимание проверяющие уделили условиям содержания женщин и несовершеннолетних. Фото: Сергей Грачев (архив КП)

Зампрокурора Удмуртии провел проверку исполнения законов в деятельности следственного изолятора №1 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в частности в ходе проверки были выявлены нарушения в сфере материально-бытового и медицинского обеспечения. Также было нарушено санитарно-эпидемиологическое законодательство.

«Совместно с руководством Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике заместителем прокурора республики осуществлен обход карцеров и штрафных изоляторов, камер, медицинской части, столовой и других объектов коммунально-бытового назначения», - говорится в сообщении. Особое внимание проверяющие уделили условиям содержания женщин и несовершеннолетних.

Результаты проверки обсудили на совещании с замом начальника УФСИН при участии администрации СИЗО.

«Обозначены необходимые меры по устранению имеющихся нарушений в сфере материально-бытового и медицинского обеспечения, норм санитарно-эпидемиологического законодательства и ряда других, выявленных в ходе проверки», - отчитались в прокуратуре.

Региональное надзорное ведомство взяло фактическое устранение выявленных нарушений по свой контроль.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя КТ «Старомихайловский» под Ижевском заставили убрать самовольно установленные шлагбаумы

Как вакцинация от коронавируса повлияла на количество тяжелых пациентов в Удмуртии?