Как вакцинация от коронавируса повлияла на количество тяжелых пациентов в Удмуртии?

Врачи уверены: у привитых значительно снижается риск попасть в реанимацию Фото: unsplash.com

Согласно данным Минздрава, вакцинация против новой коронавирусной инфекции не исключает возможности заражения, об этом «Комсомолка» писала не раз. Однако вероятность заболеть у привитых – намного меньше, чем у тех, что не решился привиться. Так, по информации регионального управления Роспотребнадзора на 7 декабря, после прохождения полного курса вакцинации против ковида заболели 1995 человек, что составило от 0,4 % до 0,8 % привившихся разными препаратами.

Но основным плюсом вакцинации врачи называют уменьшение риска тяжелого течения болезни. Мы решили проверить, так ли это, и построили график, основываясь на данных оперштаба с начала октября по начало декабря 2021 года.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии

На графике видно, что в первых числах ноября произошел переломный момент (отмечено розовым кругом), который привел к стабилизации заболеваемости и последующему ее снижению, а также к резкому падению числа тяжелых случаев течения болезни. Напомним, в это время был объявлен период нерабочих дней, что привело к повышению темпов вакцинации и уменьшению передачи вируса внутри коллективов.

Привела ли вакцинация к снижению заболеваемости тяжелой формой ковида? Мы не можем это утверждать без более серьезных исследований. Вероятно, действовал комплекс причин. Кроме того, мы не учитывали смертность, так как она в последнее время тоже уменьшилась, и есть все основания полагать, что большая часть тяжелых больных все-таки не умирает, а выздоравливает.

То есть на данный момент мы видим, что в Удмуртии начали болеть ковидом реже и легче – это, скорее всего, связано с увеличением темпов вакцинации.

Отметим, что в начале лета 2021 года, когда число заболевших за сутки составляло около 40 человек, количество тяжелых случаев редко превышало суточную заболеваемость. При этом по состоянию на 30 июня был вакцинирован хотя бы одним компонентом всего 184 081 житель региона.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии

В дальнейшем широкое распространение в Удмуртии получил штамм «дельта», с чем медики связали увеличение количества случаев тяжелого течения болезни и смертности, а уровень вакцинации оставался достаточно низким.

К 8 декабря от ковида вакцинировался уже 651 121 житель Удмуртии, что, по данным Роспотребнадзора, составляет более 38 % от общего населения и более 62 % от плана по вакцинации. Суточная заболеваемость и количество тяжелых пациентов на данный момент продолжают снижаться.

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